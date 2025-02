Czytaj więcej Prawo Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Sąd Najwyższy rozstrzygnie ważną kwestię Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy sąd może wymagać od strony starającej się o zwolnienie z kosztów, by uiściła opłatę przed doręczeniem jej odpisu postanowienia o odmowie ulgi z uzasadnieniem.

Koszty pomocy prawnej. Trzy poglądy wynikające z orzecznictwa

Sąd Okręgowy w Sosnowcu, do którego sprawa trafiła, zauważył, że zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie istnieją trzy poglądy w tej sprawie.

Po pierwsze – roszczenie uzupełniające przedawnia się na podstawie art. 641 k.p.k. (trzy lata od dnia, kiedy należało je uiścić). Po drugie – przepis art. 641 dotyczy jedynie przedawnienia ściągnięcia już zasądzonych kosztów procesu, a tym samym nie obejmuje on kosztów zasądzonych po raz pierwszy. Po trzecie – odsyła się do stosowania art. 20 ust. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych (dotyczy roszczeń strony przeciwko Skarbowi Państwa).

SO postanowił więc zapytać Sąd Najwyższy o to, jak należy traktować wniosek o koszty uzupełniające dla adwokata. Po pierwsze: jaki jest charakter kosztów procesu zasądzonych w postępowaniu karnym, po drugie – czy wynikające z orzeczenia roszczenia mają charakter cywilnoprawny i ulegają przedawnieniu wg reguł ogólnych prawa cywilnego, a jeśli tak, to czy sądy winny badać kwestie przedawnienia z urzędu, czy też na zarzut (oraz kto i w jakim trybie powinien go podnosić).

– Sprawa jest niejednoznaczna i do tej pory nie doczekała się jednoznacznej interpretacji – zauważa pytający sąd.