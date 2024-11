Włodzimierz Chróścik: Musimy działać realnie, a nie myśleć życzeniowo

Czy któryś z pomysłów przedstawionych przez pana kontrkandydatów jest na tyle ciekawy, że zamierza go pan realizować?

Niemal wszystkie te pomysły są już na jakimś poziomie realizowane w samorządzie. Na przykład zgłoszone postulaty dotyczące działań legislacyjnych są zdiagnozowane, a w części nawet opracowane i wdrażane. Podobnie jest w kwestii doskonalenia zawodowego, aplikacji czy informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. W swoim programie podkreślałem jednak, że musimy działać realnie, a nie myśleć życzeniowo. Samorząd nieustannie się zmienia, co jest odpowiedzią na otoczenie społeczno-gospodarcze i złożony rynek usług prawnych. Od lat działając w samorządzie, wypełniając różne zadania, zdobywałem doświadczenie, które pozwala mi spojrzeć na potrzeby radczyń i radców prawnych z różnych perspektyw i proponować rozwiązania adekwatne do ich oczekiwań. Organizowane przez nas spotkania z radcami prawnymi i aplikantami są właśnie okazją do rozmowy, wymiany doświadczeń, zdiagnozowania problemów koleżanek i kolegów na gruncie wykonywania zawodu.

Jednym z takich pomysłów było stworzenie komisji, lub innego gremium, ds. kobiet w samorządzie. Czy to słuszna koncepcja, która pozwoli zwiększyć reprezentację radczyń w organach samorządu?

Radczynie prawne stanowią ponad połowę członków naszego samorządu i to na nich w dużej mierze opierają się jego działania. Zawsze wspierałem koleżanki w działalności samorządowej i zdaję sobie sprawę, że to głównie im zawdzięczam swój sukces. Zgłoszenia do organów tej kadencji zdecydowanie mnie w tej kwestii nie satysfakcjonują. Nie da się jednak nie zwrócić uwagi, że liczba kobiet w organach na szczeblu krajowym jest pochodną zaangażowania koleżanek i rozstrzygnięć wyborczych na poziomie izb okręgowych. Uważam, że powołanie komisji kobiet to nie jest rozwiązanie problemu niewystarczającej reprezentacji radczyń w organach. Jest dla mnie oczywiste, że muszą one być zaangażowane na każdym polu działalności samorządowej.