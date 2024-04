Poza tym eksperci kancelarii na bieżąco komentowali działania MF i organów podatkowych. Przygotowali także setki komentarzy dla najważniejszych mediów biznesowych i opiniotwórczych. Występowali też przed sądami, uzyskując rozstrzygnięcia korzystne dla ich klientów.

EY Polska nagrodziliśmy w szczególności za doprowadzenie do wydania przez TSUE wyroku z 5 października 2023 r. w sprawie C-146/22. Orzeczenie to nie tylko ma wpływ na setki innych spraw dotyczących stawek VAT w gastronomii, ale ma też praktyczny wymiar dla wielu sporów na tle dopuszczalności różnicowania opodatkowania VAT dla podobnych wyrobów lub usług. W świetle wyroku TSUE technika uzależniająca opodatkowanie VAT od takich czynników, jak klasyfikacja PKD prowadzonej działalności, nie może w sposób uprawniony różnicować stawek VAT na podobne produkty z wyjątkiem sytuacji, gdy faktycznie produkty te zaspokajają różne potrzeby odbiorców. Wyrok stanowi podstawę do obrony podatników dyskryminowanych przez wyższe opodatkowanie oferowanych przez nich produktów lub usług, które w innych okolicznościach mogą być oferowane z niższą stawką VAT. Trybunał sformułował w wyroku kilka istotnych kryteriów, które mogą pomóc podatnikom w ocenie zasadności roszczeń oraz wesprzeć ich w przygotowaniu się do dochodzenia swoich praw.

MDDP i Crido Taxand wyróżnieni za zaangażowanie w tworzenie dobrego prawa podatkowego

Przyznaliśmy także dwa wyróżnienia. Dla MDDP za branie udziału w wielu projektach i pracach legislacyjnych na poziomie nie tylko krajowym, ale i europejskim, takich jak: udział jako jedyny przedstawiciel Polski w VAT Expert Group działającej przy Komisji Europejskiej, konsultacje publiczne pakietu VAT in the Digital Age prowadzone przez Komisję Europejską, konsultacje UE w zakresie wytycznych dotyczących wywozu elementów związanych z inwigilacją cybernetyczną na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) nr 2021/821 (Guidelines on the export of cyber-surveillance items under Article 5 of Regulation (EU) No. 2021/821). Eksperci z MDDP opiniowali i konsultowali też m.in. projekty dot. KSeF, systemu kaucyjnego, zmian w ordynacji podatkowej, składu VAT czy porozumień inwestycyjnych.