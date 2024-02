- Tytuł adwokata uprawnia do reprezentowania strony w każdym postępowaniu prawnym i adwokat nie może być pozbawiony ani ograniczony w występowaniu w postępowaniach sądowych także w postępowaniu dotyczących dziecka. Jeśli więc celem ustawodawcy przy wprowadzaniu dodatkowych szkoleń nie jest doszkalanie z zakresu prawa, to – zdaniem NRA — chodzi o inne umiejętności związane z relacją z dzieckiem. Jednak brak precyzyjnych wskazówek daje pole do dowolnej interpretacji zakresu tych szkoleń - zauważa NRA.

Adwokaci nie chcą wyręczać państwa

Rada podkreśla konieczność określenia źródeł finansowania szkoleń, które zresztą nie będą jednorazowe. Adwokat lub radca prawny znajdujący się na liście reprezentantów dziecka, chcąc na niej pozostać, będzie zobligowany regularnie podnosić swoje kwalifikacje.

- Samorząd adwokacki dysponuje budżetem pochodzącym ze składek, stąd szkolenia dla kandydatów na reprezentantów dziecka finansowane byłyby przez wszystkich adwokatów. Takie rozwiązanie, obok zapewniania dostępu obywatelom do obrońcy/pełnomocnika w sprawach z urzędu, przerzuca obowiązki finansowe państwa na adwokatów i radców prawnych, po to, by państwo tym razem mogło w przestrzeni publicznej wykazywać się dbałością o prawa najmłodszych obywateli — uważa NRA.

Rozporządzenie musi wejść w życie jak najszybciej, gdyż 15 lutego zaczęły obowiązywać przepisy ustawowe dotyczące wysłuchania dzieci przed sądem i procedury wyznaczania reprezentanta dziecka w sytuacji, gdy nie może nim być żadne z rodziców.