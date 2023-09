Prokuratura: Kierowca BMW podejrzany o spowodowanie wypadku

We wtorek prokurator Magdalena Czołnowska-Musioł z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim przekazała, że prawdopodobnie doszło do nieustalonego zjechania samochodu marki Kia i uderzenia w bariery, bmw prawdopodobnie zahaczyło o ten samochód.

BMW jechało 253 km/h

W środę minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ujawnił, że dzięki sprowadzonemu z Niemiec programowi do odczytu czarnej skrzynki bmw ustalono, że samochód bmw jechał z szybkością co najmniej 253 km/h. - To pozwoliło prokuraturze w oparciu o wstępną opinię, którą wydał biegły, przygotować dalsze czynności procesowe, które będą oznaczały przejście tej sprawy w inną fazę procesu - powiedział Ziobro.

Poinformował, że prokuratura przedstawi zarzuty 31-letniemu kierowcy BMW, który brał udział w tragicznym wypadku pod Piotrkowem Trybunalskim. Formalnie ma nastąpić to dziś.