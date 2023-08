Szefowie największych firm zarabiają 118 razy więcej niż przeciętny Brytyjczyk

- Jeżeli rząd naprawdę uważa, że wysokie płace powodują spiralę inflacyjną, to prawdopodobnie powinien pomyśleć o ograniczeniu wynagrodzeń na szczycie, a nie wszystkich innych – stwierdził Smith.

Dyrektor wykonawczy Adam Smith Institute Duncan Simpson powiedział BBC, że wynagrodzenia szefów korporacji są "zbyt często" krytykowane "bez namysłu".

- 16 procent to wyraźny wzrost, ale liderzy firm zapewniają wartość klientom dzięki sprzedawanym produktom i usługom, emerytom dywidendami z zysków, które generują oraz rządu poprzez wpływy podatkowe. Odruchowe ataki pozostają nieprzydatnym sposobem patrzenia na sektor prywatny, który zatrudnia 80 proc. pracowników w Wielkiej Brytanii i generuje korzyści dla całego społeczeństwa – stwierdził Duncan Simpson.

W konkluzji swojego raportu think tank High Pay Centre wezwał firmy, by włączyły przynajmniej dwóch wybranych przedstawicieli pracowników do komitetów ds. wynagrodzeń (które ustalają płace w firmach w Wielkiej Brytanii). Szef think tanku Luke Hildyard dodał też, że "w czasach, gdy tak wiele rodzin boryka się z kosztami utrzymania, model ekonomiczny, który stawia na pierwszym miejscu pół miliona funtów podwyżki dla kadry kierowniczej, która już jest multimilionerami, z pewnością jest pomyłką".