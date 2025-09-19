Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe partie planują pojawić się na polskiej scenie politycznej?

Jakie są cele Joanny Senyszyn i Wadima Tyszkiewicza związane z ich nowymi ugrupowaniami?

Jakie strategie polityczne i ideologiczne przyjęły nowe partie Nowa Fala i Nowa Polska?

W jaki sposób nowi liderzy planują zdyskontować swoje dotychczasowe doświadczenia polityczne?

Czy w opinii politologów nowe partie mają szanse przetrwać na obecnie spolaryzowanej scenie politycznej?

– Moim celem jest wprowadzenie do Sejmu przynajmniej 50 posłanek i posłów – mówi „Rzeczpospolitej” Joanna Senyszyn, która jest profesorem nauk ekonomicznych, byłą posłanką i europosłanką oraz kandydatką na prezydenta w ostatnich wyborach, a przez niemal całą karierę polityczną związana była z SLD. Zarazem jest też twórczynią jednej z najnowszych partii politycznych.

Jej budowę zapowiedziała już po wyborach prezydenckich, a na początku sierpnia ujawniliśmy w „Rz”, jaką będzie nosić nazwę: Nowa Fala Profesor Senyszyn. Dziś ma już swoje logo, a przede wszystkim – złożony w sądzie wniosek o rejestrację partii, poparty przez ponad tysiąc osób. – Złożyliśmy go 28 sierpnia w samo południe – mówi nam prof. Senyszyn.

Nowa Polska – tak ma nazywać się partia Wadima Tyszkiewicza, senatora i byłego prezydenta Nowej Soli

Nie jest to jedyna nowa partia zakładana przez znanych polityków. We wtorek, również w samo południe, swoją pierwszą konferencję prasową zorganizowali twórcy partii Nowa Polska, czyli senatorowie z koła Niezależni i Samorządni Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba i Zygmunt Frankiewicz, a także m.in. burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.