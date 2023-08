Realne płace znów zmalały chociaż wynagrodzenia wzrosły. Nowe dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 10,4 proc. rok do roku. To oznacza, że płace nie dotrzymały kroku cenom towarów i usług konsumpcyjnych, które wzrosły o 10,8 proc. rok do roku.