Najważniejsza jest idea demokracji. Także dla gospodarki

Dodam, że rozmawiamy jeszcze przed wyborami i nie znamy ich wyniku. Ale czy w tych warunkach, o których pan mówi, że walczycie o przetrwanie, w pracy samorządowców jest jeszcze w ogóle miejsce na myślenie o tym, żeby te projekty, które jednak są realizowane, brały pod uwagę taki aspekt jak dobrostan mieszkańców, jak podnoszenie jakości życia?

Trwa walka o utrzymanie tej jakości. Przyzwyczailiśmy naszych mieszkańców do wysokiej jakości życia, ale w tej chwili samorządowcy tną pieniądze na przykład na komunikację, na zajęcia pozalekcyjne, na programy medyczne czy na promocję, co jest bardzo ważne wśród samorządowców, szczególnie tych, w których mieście czy gminie główną osią gospodarki jest turystyka. Natomiast rzeczywiście inwestycje spadły, jest ich po prostu dużo mniej. Oczywiście jakieś są, bo każdy chce inwestować, w przeciwnym razie będzie po prostu niszczał. Ale jest naprawdę bardzo trudna sytuacja finansowa. Oczywiście są reguły poluzowane, można się zadłużać. Kiedyś można było się zadłużać tylko na wydatki inwestycyjne, teraz można się zadłużać na wszystko. Ale pamiętajmy, że każdą pożyczkę trzeba oddać.

Jak pan powiedział, samorządowcy walczą o pieniądze, o przetrwanie. Ale może jednak na końcu tego tunelu jest jakieś światełko, do którego podążacie. W jakim kierunku powinny się rozwijać polskie miasta? Gdzie jest to światełko?

Tym światełkiem jest Unia Europejska. Dla nas bardzo ważny jest ten wspólny organizm, jakim jest Unia. Na pewno nie poradzimy sobie bez pieniędzy z KPO i bez zdrowych finansów publicznych. Dla nas zdrowe zasady finansowania i tzw. dochody własne, a nie subwencje czy dotacje, są bardzo ważne. Bo dbanie o te dochody własne to jest też pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, a nie tylko czekanie na jałmużnę, która przychodzi z góry. Myślę, że dla nas samorządowców najważniejsze są właśnie te dochody własne, bo za tym idzie jakość życia, jakość oświaty, jakość służby zdrowia. Bez finansów na samych ideach niewiele się zbuduje.

A pozostając jeszcze przy ideach, Sopot to miasto-gospodarz Europejskiego Forum Nowych Idei. Jakie nowe idee pójdą w tym roku w świat z tegorocznej konferencji?

To dobre pytanie, ale z odpowiedzią musimy poczekać do końca EFNI. Na przykład idea płynąca z zeszłego roku mówiła przede wszystkim o tym, że demokracja nie jest dana raz na zawsze. Że demokrację można zniszczyć. Pamiętajmy, że prorocze słowa prof. Johna Keane'a na temat demokracji trochę się ziszczają, bo jak rząd dba tylko o to, żeby walczyć z wrogiem wewnętrznym, to zewnętrzny wysyła mu rakiety, jak mamy to chociażby w Izraelu.