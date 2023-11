– Rozmowy z PiS trwają – mówi krótko Jakubiak.

Rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Kukizem

Ale sytuacja dla mniejszego koalicjanta nie wygląda zbyt dobrze, Paweł Kukiz usłyszał podczas ostatniego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, że „klub PiS ma być jak jedna silna pięść”. Co to w praktyce oznacza? Posłowie Kukiz’15 obawiają się, że mogą zostać sprowadzeni do roli maszynek do głosowania, ich postulaty nie zostaną zrealizowane, a sami rozpłyną się w poselskiej magmie posłów PiS.

– Chcemy budować na prawicy skrzydła. Również ze względów medialnych. Jeśli będzie tylko jeden klub, to jeden wysłannik z PiS może chodzić do programów publicystycznych, a jeśli zachowamy podmiotowość w Sejmie, to również przedstawiciel Kukiz’15 będzie miał reprezentację, a co za tym idzie rozpoznawalność medialną i będzie reklamował szyld Kukiz’15. To też wzmocni PiS, bo w programach telewizyjnych i radiowych polityk tej partii nie ma szans, gdy wszyscy są przeciwko niemu, a tak Kukiz’15 może jeszcze reprezentować w debacie prawicowo-konserwatywne poglądy – wskazuje Sachajko.

Ścigaj i Wojciechowska van Heukelom w klubie PiS

Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, był rozważany scenariusz oddelegowania z PiS 12 osób do Kukiz’15, żeby formacja mogła stworzyć klub. Pomysł upadł, bo PiS nie chce się dzielić. W konsekwencji Agnieszka Ścigaj oraz Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, dwie posłanki współpracujące z Pawłem Kukizem, zapisały się do... klubu PiS. Na polu boju został tylko Kukiz, Sachajko i Jakubiak. Ten ostatni deklaruje, że do klubu PiS się nie zapisze. Co dalej, skoro PiS nie chce ustąpić?

Albo z PiS, albo przeciwko PiS

Decyzja musi zostać podjęta przed 13 listopada, czyli pierwszym posiedzeniem Sejmu. Rozważane są dwa scenariusze. Jeśli politycy Kukiz’15 dostaną gwarancje, że to, co z ich postulatów PiS wpisał do programu wyborczego zostanie zrealizowane i partia Kaczyńskiego będzie popierać ich projekty ustaw, to zasilą klub. Ważny jest też wątek finansowy. – Nie chcemy uderzać w PiS, ale nie może być tak, że naobiecywaliśmy w kampanii i teraz nie zrealizujemy naszych postulatów – mówi Sachajko.