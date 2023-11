Co będzie priorytetem nowego rządu, w którym będzie zarówno KO, jak i Trzecia Droga oraz Lewica?

Jest kilka bardzo ważnych kwestii, zarówno jeśli chodzi o 100 pierwszych dni, jak i całą kadencję. Odblokowanie KPO, wsparcie dla przedsiębiorców, obniżenie poziomu inflacji, chociażby poprzez podniesienie poziomu inwestycji, transformacja energetyczna od zaraz – ustawę dotyczącą wiatraków jesteśmy w stanie przyjąć bardzo szybko. Rozmowy w kwestii wsparcia dla polskiego rolnictwa, negocjacje nowego budżetu europejskiego. To nie jest tak, że my dopiero dziś o tym mówimy. Były wspólne wystąpienia liderów na ten temat.

Nowy rząd będzie dążył do zmiany komisarza w Komisji Europejskiej?

To jest o tyle trudne, że my de facto komisarza nie mamy. Ważne, by ten który jest, więcej nie szkodził. Nie było częstą praktyką zmienianie komisarza w trakcie kadencji. Komisarz Wojciechowski to tragedia dla polskiego rolnictwa, pokazał, że kompletnie nie zna się na tej materii. Nie rozumie, że po pandemii i w trakcie agresji Rosji na Ukrainę, Europa powinna być suwerenna żywnościowo. Oczywiście, że to wstyd dla Polski. Trudno będzie go zmienić, będziemy jednak próbowali.