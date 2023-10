A czy zdaniem Schetyny KO za mocno skupiła kampanię wokół Donalda Tuska?



- Wziął odpowiedzialność na barki, to jednoosobowa kampania i rzeczywiście mocno trzyma kierownicę w ręku. To jest pytanie, czy ta strategia przyniesie zwycięstwo, ja wierzę, że tak, że to Tusk doprowadzi do zwycięstwa i odsunie PiS od władzy - odparł.



Mówiąc o kampanii z 2019 roku, która nie była skupiona wokół jednej osoby, Schetyna odparł, że wówczas "pokazywano Koalicję Obywatelską". - Chcieliśmy pokazać, że to jest zespół. Ja nie byłem tak na pierwszym planie jak Tusk - stwierdził.



Grzegorz Schetyna przewiduje wynik wyborów parlamentarnych: PiS zdobędzie 185-195 mandatów

A który cios PiS był w kampanii najcelniejszy?



- To, że oni nie spadają w sposób oczywisty, ewidentny. Wszystkie sondaże są bardzo podobne do tych z początku kampanii. Tylko że różnica jest taka, że w 2019 r. PiS miał 45 proc., dziś ma 35 proc. Mniej więcej. To efekt Strajku Kobiet i "Piątki Kaczyńskiego". Teraz jest PiS łatwiejszy do złapania. Uważam, że jest ogromna szansa, że opozycja te wybory wygra - opowiedział Schetyna. Zdaniem Schetyny PiS w kampanii nie zadał KO żadnego "bolesnego ciosu".