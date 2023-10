Wybory 2023: Czy sondaże mówią prawdę? Jak wyglądały przed wyborami w 2019 r.?

Z kolei sondaż Kantar dla "Gazety Wyborczej", Gazety.pl i TOK FM przeprowadzony między 1 a 5 października dał następujące wyniki: PiS - 42 proc. (-1,59 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), KO - 29 proc. (+1,6 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), Lewica - 13 proc. (+0,44 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), Konfederacja - 5 proc. (-1,81 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), PSL-KP - 4 proc. (-4,55 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku).



W tym z kolei sondażu zwraca uwagę wyraźne niedoszacowanie PSL-KP - w przypadku pozostałych ugrupowań sondaż był dość precyzyjny (wychwycił m.in. przekroczenie progu przez Konfederację).



Sondaż Kantar dla TVN, przeprowadzony kilka dni później, również dość dobrze wskazał wyniki wyborów - PiS miał w nim 40 proc. (-3,59 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), KO - 26 proc. (-1,4 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), Lewica - 12 proc. (-0,56 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), Konfederacja 7 proc. (+0,19 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), PSL-KP - 7 proc. (-1,55 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku). To jedyny z analizowanych przez nas sondaży w którym tak mocno niedoszacowany był PiS.



W naszej "Rzeczpospolitej" tuż przed wyborami ukazał się sondaż IBRiS, który wskazywał, że PiS może liczyć na 41,7 proc. głosów (-1,89 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), KO - 22 proc. (-5,4 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), Lewica - 13,4 proc. (+0,84 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), PSL-KP - 6 proc. (-2,55 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku) oraz Konfederacja - 4,3 proc. (-2,51 punktu proc.). Tu, jak w sondażach dla Onetu oraz DGP i RMF zwraca uwagę silnie niedoszacowanie KO - pozostałe wyniki mieszczą się w marginesie błędu statystycznego.



Na koniec sondaż CBOS opublikowany w tygodniu przed wyborami, który niedoszacował KO na bezprecedensową skalę. PiS uzyskał w nim 46 proc. (+2,41 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), KO - 19 proc. (-8,4 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), Lewica 9 proc. (-3,56 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), PSL-KP - 8 proc. (-0,55 proc. w stosunku do prawdziwego wyniku), Konfederacja - 6 proc. (-0,81 punktu proc. w stosunku do prawdziwego wyniku).