Podcast „Rzecz w tym”: Bronkizacja kampanii Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego faworyt sam sobie szkodzi?

Do tego nie milkną wciąż echa kwestii prawnych dotyczących debaty w Końskich. – Nie przypominam sobie debaty organizowanej przez samego kandydata na prezydenta. To nie wyglądało poważnie – mówi Nizinkiewicz. Kilka dni później Trzaskowski nie pojawił się na debacie w Telewizji Republika, co zdaniem publicysty było akurat trafną decyzją: – Oni by go tam zlinczowali. To była pułapka – mówi.

Bronkizacja kampanii – prawica może uwierzyć w swoje szanse

Tymczasem Szymon Hołownia zyskuje na sile. – Zero bufonady, w Republice tryskał humorem, wyglądał poważnie. Pokazał klasę, wiedzę, format prezydencki – ocenia Michał Płociński. – Taka postawa może skłonić część wyborców KO do głosowania właśnie na niego, co byłoby niebezpieczne dla Trzaskowskiego – dodaje Nizinkiewicz.

Na koniec pytanie o przyszłość kampanii. – Jeśli Trzaskowski przestanie być faworytem, prawica uwierzy w swoje szanse – mówi Płociński. A wtedy stawką stanie się nie tylko prezydentura, ale i przyszłe wybory parlamentarne.