Ruszył "TIR Wolności" Konfederacji. Krzysztof Bosak: Bronimy podstawowych praw

Przewodniczący koła poselskiego Konfederacji, p.o. prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak zainaugurował w Białymstoku akcję "TIR Wolności". -Nawiązujemy do słynnego kanadyjskiego "konwoju wolności", kierowców, przewoźników, którzy postawili się lewicowemu rządowi Kanady w obronie swoich praw - mówił. - Przypominamy również o naszej akcji w trakcie pandemii, gdzie walczyliśmy o prawa obywatelskie - dodał.

Reklama

Reklama

Krzysztof Bosak: Konfederacja broni podstawowych praw

- Na finiszu kampanii wyborczej przypominamy o tym, że Konfederacja jest jedyną formacją wiarygodną w obronie podstawowych praw, jakie mają polscy obywatele: prawa do swobodnej działalności gospodarczej, prawa do swobodnego przemieszczania się, prawa do swobodnego dysponowania swoją własnością, prawa do płacenia gotówką - tych praw, które są nam ograniczane przez rząd czy przed eurokratów przy poparciu innych partii tzw. opozycji - przekonywał poseł.

Czytaj więcej Wybory Sławomir Mentzen wyznaczył "nagrodę za Morawieckiego". Można dostać milion złotych Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, oferuje milion złotych nagrody dla każdego, kto dostarczy mu "kopię nagrania, na którym Mateusz Morawiecki mówi o kupowaniu nieruchomości na słupy".

Lider Konfederacji mówił na konferencji prasowej, że w Polsce "pod pretekstem pandemii prawo do płacenia gotówką było zawężane" oraz że Polacy są poddawani "coraz dalej idącej inwigilacji finansowej, organizowanej przez Ministerstwo Finansów".

- Przypomnijmy, że możliwość prowadzenia działalności gospodarczej była na podstawie zupełnie arbitralnych pretekstów zawieszana, blokowana. Kazano ludziom siedzieć w domach - powiedział, nawiązując do czasu, gdy na podstawie decyzji władz różnego szczebla obowiązywały ograniczenia ogłaszane w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19.