Jedynka Bezpartyjnych Samorządowców w Rzeszowie: Nie wykluczamy współpracy z PiS lub PO. Ważna jest realizacja naszych postulatów

Jak przyznała jedynka Bezpartyjnych Samorządowców w Rzeszowie, „w samorządach polityka nie jest aż tak brutalna”. - Realizując konkretne postulaty, realizujemy je z myślą o mieszkańcach, bo jesteśmy blisko nich i znamy ich potrzeby. Uważam, że dobre praktyki, które są wypracowane w samorządzie – ta współpraca ponad podziałami – mogłaby zostać przeniesiona na arenę szerokiej polityki. Tylko ktoś musi pierwszy zrobić ten krok - zaznaczyła.

Aleksandra Sopuch zapytana została także, jaki jest scenariusz potencjalnej współpracy Bezpartyjnych z PO albo z PiS. - Nie wykluczamy współpracy ani z jedną, ani z drugą stroną. Jedyne, co będzie dla nas ważne, to realizacja naszych postulatów, z którymi idziemy i na które zagłosowali wyborcy. Jeżeli jedna albo druga strona będzie realizować nasze postulaty, to wtedy możemy rozmawiać o współpracy. Interesują nas konkretne cele, które możemy zrealizować - zapewniła. - Myślę, że już teraz to widać, że wchodzi młodość i świeżość. Czas politycznych emerytów minął. Czas, aby młode pokolenie doszło do głosu i czas, aby nowe formacje takie jak Bezpartyjni Samorządowcy weszli do polskiego parlamentu i zaczęli zmieniać tę zabetonowaną scenę polityczną, w której żyjemy już teoretycznie od 18 lat, jak nie lepiej. To pokolenie, które teraz idzie do wyborów nie zna innej rzeczywistości i czas to zmienić – czas pokazać, że się da inaczej - dodała. - Kiedy przechodziłam się po mieszkańcach, po ich domach, to ludzie na początku nie kojarzyli kim są Bezpartyjni Samorządowcy, bo jesteśmy dość mocno odcięci od głównego nurtu medialnego. Ale po przedstawieniu naszych postulatów ludzie mówią, że to może być dobre i że może być to szansa na zmianę - podkreśliła Aleksandra Sopuch, jedynka Bezpartyjnych Samorządowców w Rzeszowie

Bezpłatny transport zbiorowy w całej Polsce? Sopuch: To wykonalne

Aleksandra Sopuch mówiła także o bezpłatnym transporcie zbiorowym. Zapytana została, czy wprowadzenie bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie całego kraju jest możliwe. - Jest wykonalne, czego dowodem są miejscowości, w których rządzimy i w których ten transport już działa. To między innymi Lubin, Bełchatów, Kalisz. To działa, ludzie z tego korzystają i to wcale nie jest taki duży koszt – jeżeli chodzi o koleje regionalne to są 2 miliardy złotych, czyli tyle, ile dajemy teraz z budżetu państwa na TVP - zauważyła jedynka Bezpartyjnych Samorządowców w Rzeszowie.