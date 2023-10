Sondaż: Jarosław Kaczyński nie chce debatować z Tuskiem. Jak oceniają to Polacy?

Kaczyński jednak w odpowiedzi stwierdził, że 9 października ma zaplanowane spotkanie w Przysusze i to tam się uda. Nie wiadomo, kto będzie reprezentował PiS na debacie. Onet podawał, że może być to np. marszałek Sejmu, Elżbieta Witek. Prof. Antoni Dudek, politolog i historyk, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wyraził przekonanie, że będzie to Mateusz Morawiecki.



Sondaż: Jak Polacy oceniają to, że Jarosław Kaczyński nie chce debatować z Donaldem Tuskiem?

W sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 uczestników zapytano - jeszcze przed decyzją Tuska o udziale w debacie i odmową Kaczyńskiego - o to jak Polacy oceniają fakt, iż "największe media w Polsce zaproponowały Donaldowi Tuskowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu wspólną debatę przedwyborczą. Donald Tusk zgodził się na to, Jarosław Kaczyński odmówił".



Na tak zadane pytanie 64 proc. badanych odpowiedziało, że ocenia decyzję "źle". Dobrze decyzję Kaczyńskiego oceniło 23 proc. respondentów. 13 proc. nie miało zdania w tej sprawie.



Sondaż przeprowadzono między 2 a 4 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1500 osób powyżej 18. roku życia.

O to czy przed wyborami powinno dojść do debaty Kaczyński-Tusk pytaliśmy też w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM. Wyniki? 57,3 proc. ankietowanych „zdecydowanie” oczekuje takie debaty. A 17,2 proc. ankietowanych „raczej” oczekuje takiej debaty. Przeciwnicy debaty z udziałem liderów są w mniejszości. 12,9 proc. „raczej” jej nie oczekuje, a 10,7 proc. wyborców w tym badaniu „zdecydowanie” jej nie oczekuje. 1,9 proc. wyborców w tym badaniu nie ma zdania.