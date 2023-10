Według raportu kobiety są bardziej niezdecydowane niż mężczyźni ws. uczestnictwa w wyborach 15 października. Według autorów opracowania „udział w głosowaniu deklaruje 52 proc. kobiet w wieku 18–45 lat i 66 proc. kobiet 45+, w porównaniu z 58 proc. i 76 proc. mężczyzn w analogicznych grupach wiekowych”. Różnica jest również znacząca, jeśli chodzi o wybór konkretnej opcji politycznej: „w grupie wiekowej 18–45 lat tylko 27 proc. jest zdecydowanie pewnych swojego wyboru – w porównaniu z 38 proc. pewnych swojego wyboru kobiet 45+, i w porównaniu z mężczyznami w odpowiednich grupach wiekowych – 33 proc. i 53 proc.”.

Skąd tak duże różnice? Autorzy raportu wskazują na zjawisko coraz większej polaryzacji politycznej i na brutalizację polityki, która najbardziej uderza w kobiety i zniechęca je do udziału w wyborach. „Kobiety są odstraszane przez konflikt polityczny i walkę partyjną” – wskazuje Szymon Gutkowski, jeden z twórców badania. – To powoduje, że w mniejszym stopniu przyglądają się kampanii i w mniejszym stopniu się nią interesują, ponieważ kojarzy im się ona z bezproduktywnym konfliktem. Drugim czynnikiem jest to, że kobiety mniej ufają swoim ocenom i intuicji politycznej niż mężczyźni. Możemy mieć do czynienia z fenomenem, gdy kobiety stwierdzą, że ich pogląd rzeczywiście jest ważny i nie będą bać się go wyrazić. Są przesłanki mówiące o tym, że może się to wydarzyć, ale oczywiście nie ma pewności. Wtedy rzeczywiście głos kobiet może przeważyć – uważa Gutkowski.

Nie pomaga też agresywna retoryka partii politycznych i jałowość części sporów, które bardzo często opierają się na przerzucaniu się inwektywami, a nie konstruktywnej dyskusji. Relatywnie niska mobilizacja wyborcza kobiet może być też związana z doświadczeniami protestów, przy okazji zaostrzania prawa aborcyjnego w 2020 roku. To właśnie wtedy kobiety mogły rozczarować się polityką, gdy ich wielomilionowe protesty w ostateczności nie wpłynęły na decyzje polityków obozu władzy w sprawie aborcji – zniechęcając je do polityki.

Jakie są najważniejsze kwestie dla wyborczyń w kampanii? Dla młodych kobiet (do 45. roku życia) najistotniejsze są rosnące koszty życia, prawa kobiet oraz zdrowie. Kobiety po 45. roku życia najczęściej wskazują na zdrowie, obronność, bezpieczeństwo i koszty życia. Może to wynikać z faktu, że to kobiety najczęściej zajmują się zakupami i budżetem domowym, więc najmocniej doświadczają rosnących cen artykułów spożywczych.