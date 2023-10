- Dostałem pytanie, czy wezmę udział w debacie m.in. z Donaldem Tuskiem, ale mam już zapowiedziane spotkanie z Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi. Jest pytanie, co wybrać. Rozmowę z kłamczuchem... - mówił w Kazimierzy Wielkiej prezes PiS Jarosław Kaczyński, co spotkało z okrzykami "nie" z publiczności.

Chwilę wcześniej lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że pojawi się w studiu TVP w poniedziałek. Zachęcał, by Prawo i Sprawiedliwość było reprezentowane podczas debaty przez Kaczyńskiego.

- Właśnie, jeszcze do tego człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. Żeby to chociaż był Weber (Manfred, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej - red.). Ale on? Jednak wybrałem Przysuchę - kontynuował Kaczyński.

Sondaż: Polacy ocenili decyzję Kaczyńskiego o unikaniu debaty z Tuskiem

W sondażu przeprowadzonym przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 zapytano Polaków, jak oceniają decyzję prezesa PiS o odmowie udziału w debacie z Donaldem Tuskiem.