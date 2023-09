Piotr Ikonowicz: Co piąta Polska rodzina pożycza u lichwiarzy, żeby żyć

- Sytuacja ludzi pracy jest coraz gorsza, coraz więcej ludzi zarabia płacę minimalną. Kiedyś to było 1-2 proc., dzisiaj to się zbliża do 30 proc. A w dużym mieście za płacę minimalną trudno utrzymać mieszkanie i rodzinę - mówił Ikonowicz.



Piotr Ikonowicz: Człowiek to nie firma

- A młodzi ludzie, żeby się wyprowadzić z mieszkania, a mieszkają z rodzicami do 35. roku życia, muszą właścicielowi mieszkania, które wynajmują, oddać całe swoje miesięczne wynagrodzenie - dodał.



- Co piąta polska rodzina pożycza, żeby żyć, pożycza u lichwiarzy - mówił też.



Na pytanie co chciałby zrobić dla Polaków w Sejmie, Ikonowicz mówił, że "najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa". - Spała umowa o pracę. Spotykam stoczniowców, ze Stoczni Crist, dawnej Stoczni Komuny Paryskiej, później Stoczni Gdynia, którzy spawają kadłuby, za 25 zł za godzinę i musieli założyć działalność gospodarczą są firmami. A przecież człowiek to nie firma - podkreślał.