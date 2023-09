Co się jeszcze wydarzy w kampanii wyborczej?

Mniej niż miesiąc – tyle pozostało do wyborów 15 października. Bardzo wiele się już w tym roku wydarzyło – od konwencji wyborczych i przedstawiania programów, po formalny start kampanii i rejestrację list. Platforma Obywatelska zorganizowała też marsz na początku czerwca, PiS – „programowy ul” w maju, a później konwencję programową w Końskich. Wylosowano też numery list, a formalnych czynności w kampanijnym kalendarzu jest już coraz mniej.

W praktyce, pre-kampania wyborcza trwa już od kilkunastu miesięcy. Co najmniej od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, co nastąpiło w lipcu 2021 roku. Kilka miesięcy później Tusk rozpoczął spotkania przedwyborcze w całej Polsce. Objazd Polski w kilku odsłonach organizowało też PiS, Lewica i inne partie. Przejście z pre-kampanii do kampanii wyborczej było bardzo płynne.

Sprawy formalne

Najważniejsze dla partii politycznych wydarzenie w kampanii miało już miejsce – to moment rejestracji list, który upłynął 6 września. Jest siedem ogólnopolskich komitetów, z których sześć: KO, PiS, Lewica, Trzecia Droga, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy mają listy we wszystkich okręgach. Komitet Polska Jest Jedna jest ogólnopolski, ale nie ma list w całym kraju. Co dalej? Zgodnie z informacjami PKW od 30 września ruszy emisja nieodpłatnych audycji wyborczych w programach nadawców publicznych. To potrwa aż do ciszy wyborczej, czyli do 13 października.

2 października mija za to czas zgłaszania chęci skorzystania z bezpłatnego transportu publicznego do lokali wyborczych. To nowe rozwiązanie, które wynika z zmian w kodeksie wyborczym przyjętych w tym roku. Bezpłatny transport obejmuje wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Z zastrzeżeniem, że w danej gminie nie funkcjonuje w dniu wyborów gminny transport pasażerski. W niektórych gminach realizacja tego obowiązku może być problematyczna. Jak donosi Portal Samorządowy, niektórzy samorządowcy zastanawiają się nawet, czy do przewozu wyborców będzie można użyć wozów OSP. 5 października samorządowcy mają – zgodnie z kalendarzem PKW – podać informacje o organizacji tego transportu.