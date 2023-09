Uzupełnieniem startu tuskobusa jest powrót niektórych polityków Koalicji Obywatelskiej do TVP, który Tusk ogłosił dzień wcześniej. Wszystko w ramach akcji zwanej #OfensywaPrawdy przez polityków KO i próby dotarcia do wspomnianych wcześniej wyborców niezdecydowanych czy tych, którzy popierają inne opcje.

PiS straszy Tuskiem i Agnieszką Holland

Kilkadziesiąt minut po konferencji Donalda Tuska jedną ze swoich akcji na ostatni etap kampanii wyborczej zaprezentowało PiS. W siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej premier Mateusz Morawiecki mówił o akcji związanej z przygotowanymi 10 milionami ulotek, które do ciszy wyborczej mają trafić do mieszkańców całej Polski.

Czytaj więcej Polityka Morawiecki do mieszkańców wsi "zdradzonych przez PO": Przepraszamy za nasze grzechy Drodzy mieszkańcy polskiej wsi, wy tyle razy zdradzeni przez liberałów z PO, doskonale wiecie, jaka jest różnica między nami a tamtymi - mówił premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z sympatykami PiS w Narolu w powiecie lubaczowskim.

PiS nawiązuje oczywiście w ten sposób do liczby głosów, które Andrzej Duda zdobył w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Mówił o tym zresztą sam Morawiecki, który przypomniał też, że na PiS głosowało 8 mln ludzi. – Zdajemy sobie sprawę z tego, jak potężne kryzysy dotknęły Polskę przez ostatnie cztery lata. Mamy również nadzieję, że poprzez bezpośredni kontakt z Polakami, poprzez pokorne wyciągnięcie ulotki do każdego z wyborców, poprzez rozmowę, ponad głowami mediów III RR dotrzemy do Polaków – mówił Morawiecki. – Powrót Tuska to powrót Polski na zeszyt i nie chcemy tego powrotu Polski na zeszyt. Chcemy poprzez naszą akcję przypomnieć o tym, jak wyglądała praca za Tuska, po 4–5 zł za godzinę – dodał premier.

Na ulotkach, które mają trafić do wyborców w całej Polsce, są też zawarte propozycje PiS ujawnione w całości w ostatnich tygodniach.

Morawiecki po tym oświadczeniu wyjechał rano w kampanijny objazd PiS-busem, odwiedził kilka miejscowości na Mazowszu. – Spodziewaliśmy się, że sztab KO sięgnie po tuskobus. Byliśmy przygotowani z naszą akcją 10 mln ulotek w dłoni – twierdzi nasz dobrze poinformowany rozmówca z PiS.