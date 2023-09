Nowy sondaż: Tusk czy Trzaskowski? Kto powinien kierować kampanią KO?

O zaangażowaniu Rafała Trzaskowskiego w trwającą kampanię wyborczą mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na wiecu wyborczym w Toruniu mówił o "plotkach krążących po Warszawie".

- W pewnym momencie, pewnie koło 1 października, zamiana jednego na drugiego, to znaczy tak jak kiedyś panią Kidawę-Błońską zastąpił właśnie Trzaskowski jako kandydat na prezydenta, tym razem ma zastąpić Tuska jako kandydata na premiera. Jeśli sądzicie, że to będzie jakaś zmiana, to się głęboko mylicie. To będzie to samo, tylko jeszcze więcej - mówił Kaczyński.

- Jakby Tusk się zmęczył i coraz częściej widać prezydenta Warszawy Trzaskowskiego. Ci dwaj panowie są trochę różni, a trochę podobni. Podobni są w jednym – mają wrodzoną niechęć do pracy. A to naprawdę nie jest dobra podstawa do zabiegania o wysokie stanowiska państwowe - powiedział.