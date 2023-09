Czytaj więcej Wybory Leszek Miller nie będzie głosował na Lewicę. "Chcę, żeby PiS przegrał wybory" Były premier Leszek Miller, w przeszłości szef SLD, ujawnił, na jaką partię odda głos w wyborach parlamentarnych 15 października. Ubolewał, że ugrupowania przedstawiają w kampanii obietnice kosztujące miliardy, ale nie mówią, skąd wezmą środki na realizację swoich pomysłów.

Niedziele handlowe

Jacek Nizinkiewicz pytał swego rozmówcę także o kolejny postulat Trzeciej Drogi, czyli dwie niedziele handlowe w miesiącu. - Ja jestem zwolennikiem wszystkich niedziel pracujących jeżeli chodzi o handel. Wszystkich - oświadczył Ryszard Petru. - Natomiast jeśli będzie taka ustawa głosowana w Sejmie, to będę chciał głosować za pełną wolnością handlu. To nie jest wolność handlu, to jest wolność robienia zakupów - kontynuował.

Petru mówił, że część sklepów omija zakaz handlu w niedzielę, a "co do zasady zakaz doprowadził do upadku małych polskich sklepów". - Tracimy wzrost PKB, bo w innych krajach tego typu zakazy nie są wprowadzane. Mamy też sytuację, że np. na terenach turystycznych ten zakaz jest absurdalny - przekonywał kandydat Trzeciej Drogi. - Jestem zwolennikiem tego, żeby można było robić zakupy w niedzielę - dodał.

Czytaj więcej Wybory Bosak: Platforma potrzebowałaby 120 tysięcy lat na realizację swego postulatu - Nie wesprzemy ani władzy PiS-u, ani Platformy. Chcemy zmiany politycznej. Jarosław Kaczyński nie zasługuje na to, żeby jego władzę przedłużyć, Donald Tusk nie zasługuje na to, żeby powrócić do władzy - zadeklarował współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak.

Petru nie chce koalicji z Konfederacją

Jacek Nizinkiewicz pytał też o finansowanie programu Trzeciej Drogi i zwrócił uwagę, że Petru apelował "pokażcie, skąd weźmiecie pieniądze", a Trzecia Droga nie pokazała, skąd weźmie środki na realizację obietnic. - Co do zasady, idea jest taka, żeby było mniej marnotrawstwa - powiedział.

Ryszard Petru oświadczył też w wywiadzie, że opowiada się przeciwko koalicji z Konfederacją. - Ja uważam: żadnej koalicji z Konfederacją. Oni są jeszcze gorsi niż PiS w kwestiach Unii Europejskiej i w kwestiach podstawowych praw człowieka - ocenił były lider Nowoczesnej.