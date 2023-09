Sondaż. Referendum dzieli Polaków i nie mobilizuje elektoratu

Wydaje się, że jedynym celem, który na razie spełniło referendum, jest przywiązanie do obozu władzy części wyborców Konfederacji, którzy odpowiadając na pytania, musieliby stanąć po stronie PiS z przyczyn światopoglądowych. – To jest gaszenie ostatniej nadziei na władzę, czyli koalicji z Konfederacją – uważa prof. Flis. – Jak się elektorat tej partii rozbiegnie w dwie strony, tak jak w wyborach prezydenckich, to beneficjentem jest blok senacki, bo ma szerszy stan posiadania, a PiS zostanie sam.