Kilka dni temu rzecznik Platformy Obywatelskiej, poseł KO Jan Grabiec pytany w Polsat News o powyborcze scenariusze powiedział, że jego formacja zastanawia się nad każdym wariantem. Dodał, że politycy Konfederacji czasem "mają ciekawe pomysły", np. te dotyczące reformy podatkowej.

W poniedziałek jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak usłyszał w Polsat News pytanie, czy Konfederacja zastanawia się nad ewentualną koalicją z KO po wyborach 15 października.

Krzysztof Bosak: Konfederacja nie wesprze ani PiS, ani PO

- My swoją strategię polityczną deklarujemy jasno, to znaczy uważamy, że ani (prezes PiS - red.) Jarosław Kaczyński nie zasługuje na to, żeby jego władzę przedłużyć - oceniamy, że jest to władza sprawowana źle i program, który jest realizowany, jest niekorzystny dla Polaków - ani Donald Tusk nie zasługuje na to, żeby powrócić do władzy - odparł Bosak, przewodniczący koła poselskiego Konfederacji.

- My nie wesprzemy ani władzy PiS-u, ani Platformy. Chcemy zmiany politycznej, zmiany programowej i zmiany stylu uprawiania polityki. Mówimy, że Konfederacja jest - i naprawdę tak jesteśmy przekonani, nie tylko tak mówimy, po wyborach wszyscy się przekonają, że to jest nasza prawdziwa postawa, że Konfederacja jest alternatywą dla tego duopolu i PiS-u, i Platformy, który jest zupełnie jałowy, bo to są partie bardzo podobne programowo, co widzimy po sobotnich konwencjach - oświadczył lider Konfederacji, p.o. prezes Ruchu Narodowego.