Bogusław Chrabota: „Rzeczpospolita” rozumnych wyborów. Nigdy stawka nie była tak wysoka

Wyborczy cykl „Rzeczpospolitej”

W ten weekend Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Trzecia Droga i Lewica prezentowały szczegóły swoich programów. Dlatego też w „Rzeczpospolitej” rozpoczynamy przedwyborczą akcję analizy tych propozycji. Prócz relacji na żywo w naszym serwisie rp.pl codziennie w tekstach, analizach, komentarzach, wywiadach, materiałach wideo i podcastach będziemy analizowali kampanię wyborczą, programy partii, prawdziwość wypowiedzi polityków oraz koszty przedstawianych obietnic. Wspólnie z RMF FM będziemy regularnie pokazywali wyniki najświeższych sondaży. Wraz z ekspertami będziemy starali się przedstawić naszym czytelnikom wiedzę niezbędną do tego, by 15 października mogli dokonać wyboru na podstawie nie emocji, ale świadomej refleksji.

Czytaj więcej Wybory Sondaż: Opozycja ma większość pierwszy raz od miesięcy Mimo że poparcie dla KO lekko spada, opozycja może liczyć na nieznaczną przewagę w liczbie mandatów nad PiS i Konfederacją. Partia Mentzena spada na piąte miejsce.

To ważne, bo wielu komentatorów twierdzi, że będą to najważniejsze wybory po 1989 roku. Z pewnością jeszcze nigdy od upadku komunizmu partia, która rządziła dwie kadencje, nie miała szans wygrać kolejnych wyborów. Tym razem jednak wygrana może nie wystarczyć PiS do tego, by po wyborach stworzyć rząd. Nigdy też stawka wyborów nie była tak wysoka, bo od nich zależą nie tylko kierunki rozwoju naszego kraju, kwestie praworządności, ale też relacje z najważniejszymi europejskimi partnerami, szczególnie z Brukselą i Berlinem. Nigdy też wybory we współczesnej Polsce nie odbywały się w cieniu wojny, która toczy się na terytorium naszego sąsiada.

Chcemy, by nasz serwis wyborczy sprostał tym wyzwaniom.