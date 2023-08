Kaczyński o swoim starcie z Warszawy. "Podporządkuję się interesom partii"

Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przedstawi listy wyborcze

Podobnie jak w Koalicji Obywatelskiej listy PiS do Sejmu powiązane są z tymi do Senatu. PiS chce wystawić kandydatów i kandydatki w około 90 okręgach wyborczych.

Kto będzie napędzał listy? W wielu miejscach mają to być członkowie rządu, którzy nie kandydowali wcześniej, a którzy przez ostatnie lata zbudowali sobie rozpoznawalność. W wielu miejscach budzi to jednak napięcia i niechęć do spadochroniarzy.

Na wysokich miejscach na listach mogą znaleźć się szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki czy minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. W ostatnich tygodniach pojawiły się też spekulacje dotyczące kandydowania bliskiego współpracownika prezydenta Dudy, Marcina Przydacza (szef Biura Polityki Międzynarodowej). Ponownie kandydować do Sejmu ma też były szef KPRM Michał Dworczyk (z Wałbrzycha). Kandydować też mają rozpoznawalni wiceministrowie, którzy nie są posłami w tej kadencji, w tym np. Błażej Poboży, Olga Semeniuk-Patkowska (Warmia i Mazury). Mają być też powroty. Jak niedawno podał Onet, na listy PiS ma wrócić np. Dawid Jackiewicz.

W niektórych okręgach dojdzie do roszad. Np. z okręgu obejmującego Nowy Sącz, a nie z Krakowa, będzie kandydował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, co ma dać mu pewny mandat. „Jedynką” z Krakowa – tu bez zaskoczeń – będzie Małgorzata Wassermann. Z Krakowa ma też startować Agnieszka Ścigaj, która w ubiegłej kadencji startowała tam z list PSL-KP. Dopinane są również ustalenia z koalicjantami.

We wrześniu ma odbyć się konwencja wyborcza i prezentacja programu wyborczego zawierającego też pakiet zapowiedzi i postulatów, podobnych do tych zaprezentowanych w maju tego roku.