Michał Szułdrzyński: Mówisz państwo, myślisz prezes Kaczyński

Nikogo nie powinno dziwić, że Sejm obecnej kadencji odbył najmniej posiedzeń w historii parlamentaryzmu po 1989 r. Ani to, że obradował rekordowo małą liczbę dni i odbyło się rekordowo mało posiedzeń komisji. Rekordy tej kadencji można by mnożyć, i to nie tylko z uwagi na pandemię.

Nie powinno to dziwić, ponieważ te statystyki są tylko odzwierciedleniem systemu władzy, który wprowadziła w Polsce partia Jarosława Kaczyńskiego. Wybory służyły w nim wyłącznie do przedłużenia mandatu większości, nie zaś do tego, by Sejm stał się sercem demokracji.

Zapisane w konstytucji instytucje nie miały znaczenia. Rząd słuchał poleceń prezesa PiS bez względu na to, czy akurat był wicepremierem, czy szeregowym posłem. Najważniejsze ustawy, wymagające namysłu itp., większość zgłaszała jako projekty poselskie. A prezydent? Najlepiej swój stosunek do Andrzeja Dudy Kaczyński wyraził w czerwcu 2022 r., gdy ogłosił w PAP swoje odejście z funkcji wicepremiera (by rok później na nią wrócić). Powiedział, że nie zasiada już w fotelu wicepremiera, bo wysłał pismo, i z tego, co wie, Andrzej Duda przyjął jego rezygnację. O stosunku do sądów czy trybunałów wspominać nie warto, bo osiem ostatnich lat najlepiej pokazało, jak traktuje je prezes PiS. Nominacjami do Trybunału Konstytucyjnego rządziły nie kompetencje, lecz „odkrycia towarzyskie”. Z powagi tej instytucji niewiele dziś zostało.