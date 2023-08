- Drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku - mówi na nagraniu Tusk, co jest nawiązaniem do pytania jednego z dziennikarzy do Kaczyńskiego (po tym, jak prezes PiS powiedział, że "chętnie debatowałby z Weberem", dziennikarz spytał w jakim języku toczyłaby się taka debata).

- Godzinka debaty i po bólu - zachęca Tusk.

Donald Tusk debatował z Jarosławem Kaczyńskim przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku. Tamta debata telewizyjna została uznana za kluczową dla zwycięstwa PO w wyborach.

Przed wyborami w 2011 roku do takiej debaty już nie doszło. W 2015 roku Tusk był już przewodniczącym Rady Europejskiej.

W 2020 roku nie doszło też do debaty z udziałem kandydatów KO i PiS na prezydenta - przed II turą wyborów, w której Andrzej Duda mierzył się z Rafałem Trzaskowskim obie strony deklarowały wprawdzie gotowość do debaty, ale stawiały warunki, na które nie zgadzała się druga strona.

W grudniu 2022 roku Kaczyński, w Radiu Wrocław stwierdził, że nie wyklucza debaty z Tuskiem "jeżeli to będzie debata w uczciwych warunkach i jednocześnie, jeżeli przedtem Donald Tusk da jakieś sygnały, że to nie będzie z jego strony obrzucanie wyzwiskami, czy pogróżki, że nie będzie szedł tym tropem, którym idzie dotychczas".