Później mecenas generała dodaje, że niemalże w całości fałszywa jest nasza informacja, że gen. Jakubczyk był w komisji konkursowej i miał faworyzować jedną z kandydatek, która jest z Polski. Jego zdaniem „na prawdzie polega wyłącznie informacja, iż był on członkiem komisji trzeciego etapu konkursu i że poinformował kandydatkę z Polski, iż awansowała do trzeciego etapu konkursu (co było bez nawet najmniejszego związku z przebiegiem lub wynikami konkursu)”. Czyli fałszywe jest to, że generał był w komisji konkursowej, bo był w komisji… na trzecim etapie.

Wreszcie musimy się też odnieść do najcięższego zarzutu, czyli tego, że nasza publikacja uderzyła w interesy oraz obronność Rzeczypospolitej Polskiej oraz narusza interesy naszego wywiadu. Nie używając zbyt wielu górnolotnych słów, warto się zastanowić, dlaczego generał jednak wrócił do Polski na polecenie swoich przełożonych, w tym szefa sztabu. Jeśli do tego dodamy taką „drobnostkę”, że gen. Jakubczyk od kilku lat nie jest zapraszany na uroczystości do Pałacu Prezydenckiego, to widać wyraźnie, że jest to sytuacja co najmniej nietypowa.