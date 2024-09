Czas wykorzystać lotniska cywilne na wschodzie

Nie usłyszeliśmy też nic o dyslokacji sił powietrznych, aby podjąć szybszą reakcję. Samoloty, które starają się przechwycić taki obiekt, startowały z bazy w Łasku, w centralnej Polsce. Godzina lotu samolotu F-16 to ponad 75 tys. zł. Dlaczego mając doświadczenie kilku naruszeń przestrzeni przez rosyjskie pociski, nie zostały tymczasowo przebazowane na przykład na lotniska cywilne bliżej wschodniej granicy, np. do Rzeszowa czy Lublina? Wiemy, że Rosjanie kilka razy wykorzystali do ataku na Lwów czy Czerwonogród pas polskiej przestrzeni powietrznej na wysokości Hrubieszowa, od Horodła do miejscowości Oserdów, o szerokości kilku kilometrów i długości ok. 70 kilometrów. Czy zatem ten rejon został nasycony radarami i czy stacjonują tam na stałe wojskowe śmigłowce gotowe do identyfikacji intruza? Można odnieść wrażenie, że wojsko ciągle działa w głębokich, utrwalonych i pogłębionych przez lata koleinach, ale może warto wyjść poza nie?

Podobny problem mają Rumunii, a od niedawna Litwini i Łotysze, ale starają się działać. Ci pierwsi na przykład pokazują, że są zdolni do zestrzelenia obcego obiektu. Najpewniej w trakcie ćwiczeń nocnych prowadzonych na polskim poligonie z wykorzystaniem systemu przeciwlotniczego Gepard 35 mm doszło do fatalnego ostrzelania Bemowa Piskiego, co spowodowało uszkodzenie wielu budynków i samochodów.

Co widzą polskie radary, a co nam umyka?

W pobliżu Zamościa we wsi Łabunie zlokalizowany jest posterunek radarowy backbone o zasięgu 470 kilometrów, jest on zdolny obserwować rakiety balistyczne lecące na dużej wysokości. Wiadomo, że gdy obiekt porusza się nisko, spada zasięg możliwości jego śledzenia, ale przecież politycy od kilku lat powtarzają, że mamy wielowarstwowy system obrony powietrznej. Wojsko posiada m.in. stacje radiolokacyjne i radary, a także systemy obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu.

Od polityków nie usłyszeliśmy nic, co mogłoby dać nadzieję na poprawę poczucia bezpieczeństwa. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w Polsat News stwierdził, że w 2023 roku, czyli za ministra Mariusza Błaszczaka z PiS, takich przekroczeń granicy było ok. 200, głównie przez balony meteorologiczne. Czy ta informacja może nam poprawić nastrój? Bynajmniej, jeszcze bardziej pogłębia niepewność.

Wiceminister zapewnia, że systemy radarowe są sprawne – to dlaczego dają fałszywy obraz? Jeżeli są zakłócane przez ukraińskie systemy walki elektronicznej, to po pierwsze, dlaczego Ukraińcy nie korygują naszej wiedzy, po drugie, co robimy na poziomie technicznym, aby niwelować niejasny odczyt i podatność urządzeń na zakłócenia?