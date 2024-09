Szef MON puszcza oko do kandydatów na studia wojskowe

Będzie nowelizacja ustawy o obronie Ojczyzny

Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie poniedziałkowej wizyty w Lotniczej Akademii Wojskowej oraz 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zapowiedział, że resort planuje nowelizację ustawy o obronie Ojczyzny, aby zmienić ten przepis.

Zapowiedział jednocześnie, że resort w trybie ekstraordynaryjnym, czyli nadzwyczajnym, postanowił rozpatrzyć indywidualnie wszystkie takie przypadki. Kandydaci powinni się zatem skontaktować z Biurem Kadr MON lub władzami uczelni wojskowych. Dodał, że tymczasowym rozwiązaniem może być kontynuowanie przerwanej w poprzednim roku studiów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

– Dla mnie każdy talent, żołnierz jest ważny – powiedział w Dęblinie. Zasugerował jednocześnie, że MON nie będzie brało pod uwagę wniosków składanych przez tzw. wiecznych studentów.

Koszty kształcenia na uczelni wojskowej

MON tłumaczył nam bowiem, że obowiązujące przepisy mają być skierowane głównie przeciwko tzw. wiecznym studentom, którzy przerywają studia, aby podejmować je na nowo. Resort wskazywał, że podchorążowie na pierwszym roku dostają miesięcznie do ręki ok. 6 tys. zł, ale w sumie ich miesięczne utrzymanie kosztuje podatnika ok. 14 tys. zł.

Zdaniem urzędników takie osoby „blokują miejsca” tegorocznym maturzystom i powodują, że komplikuje się możliwość wypełnienia ustalonych przez MON limitów przyjęć na studia wojskowe. Po prostu w kolejnych latach nie można uzupełnić wakatu, który powstał po pierwszym roku.