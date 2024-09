Opisują nam, że ich aplikacja została przyjęta, zostali zakwaterowani w akademiach na czas rekrutacji, przeszli kosztowne badania lekarskie lub testy sprawnościowe, a także znaleźli swoje nazwiska na liście osób, które pozytywnie przeszły selekcję. Pomimo to otrzymali rozkaz komendanta uczelni wojskowej, że nie będą mogli studiować. Wskazano w nim na ustawę o obronie ojczyzny i obowiązujące od kwietniu tego roku rozporządzenie MON w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych (…). Z tych przepisów wynika, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Zatem ci, którzy podjęliby po raz drugi studia, musieliby przekroczyć ten okres.

Kandydaci do uczelni wojskowych mówią, że ich skrzywdzono, zamknięto drogę na wymarzony kierunek studiów, a jednocześnie pozwolono wziąć udział w kosztownej rekrutacji, wiedząc, że i tak nie zostaną przyjęci na studia. Wskazują też, że rozporządzenie weszło w życie, gdy proces rekrutacji już trwał.

MON walczy z wiecznymi studentami?

MON tłumaczy nam, że w ten sposób walczy z tzw. wiecznymi studentami, którzy przerywają studia, aby podjąć je na nowo, oraz wynikającymi z tego "stratami finansowymi ponoszonymi przez resort obrony narodowej z tytułu ewentualnego kolejnego powoływania do służby osób, które już tę służbę pełniły”. Resort wskazuje, że podchorążowie na pierwszym roku dostają miesięcznie do ręki ok. 6 tys. zł, ale w sumie miesięczny koszt ich utrzymania kosztuje podatnika ok. 14 tys. zł. Zdaniem urzędników takie osoby „blokują miejsca” tegorocznym maturzystom i powodują, że komplikuje się możliwość wypełnienia ustalonych przez MON limitów przyjęć na studia wojskowe. Po prostu w kolejnych latach nie można uzupełnić wakatu, który powstał po pierwszym roku.

Błaszczak po stronie niedoszłych podchorążych

Sprawa jest niewygodna dla MON, bo po stronie byłych podchorążych stanął Mariusz Błaszczak (PiS). Janusz Sejmej, rzecznik MON, wytknął mu na platformie X (dawniej Twitter), że przepisy takie wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. „Zapewne zna Pan ten dokument i dokładnie pamięta, kto jest jego autorem. My jak zwykle, po raz kolejny musimy po Panu sprzątać” – napisał Sejmej.