- Polska niszcząc taką rakietę w pasie przygranicznym z Ukrainą tak naprawdę stwarzałaby zagrożenie z pewnością nie dla Rosji, tylko to, co jest problematyczne, to że szczątki gdzieś spadają i może to stanowić zagrożenie dla ludności cywilnej Ukrainy. Z pewnością potrzebne jest to uzgodnienie, akceptacja NATO na tego typu działania - powiedział w TOK FM gen. Polko. - Zawsze strącenie takiej rakiety jest lepsze niż to, żeby pozwolić jej osiągnąć cel - dodał.