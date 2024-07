Potrzebujemy tutaj jednoznacznej współpracy w ramach NATO, ponieważ tego typu akcje wymagają jednak takiej wspólnej odpowiedzialności natowskiej. Premier Donald Tusk

Donald Tusk: Polska pierwsza zaczęła z Ukrainą rozmawiać o zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet

Premier Donald Tusk został zapytany o sprawę strącania przez polskie wojsko rosyjskich rakiet znajdujących się nad terytorium Ukrainy. - Od dłuższego czasu rozmawiamy o tej idei, która zresztą narodziła się w Polsce, idei reagowania NATO na ataki rakietowe, jeśli chodzi o rakiety, pociski, które zmierzają w stronę Polski, a są jeszcze nad terytorium Ukrainy, z tym zamysłem, aby próbować je zestrzelić nie czekając, aż wlecą na terytorium natowskie, tylko jeszcze nad ziemią ukraińską - odparł szef rządu. - Wydaje się to absolutnie logiczne. Polska była pierwszym krajem, który zaczął z Ukrainą o tym rozmawiać - podkreślił.

- Potrzebujemy tutaj jednoznacznej współpracy w ramach NATO, ponieważ tego typu akcje wymagają jednak takiej wspólnej odpowiedzialności natowskiej. To jest i w interesie Polski, i w interesie Ukrainy, żeby wszystko, co tylko dotyczy naszego wspólnego bezpieczeństwa i działań miało tę pieczątkę solidarności międzynarodowej, w tym natowskiej - zaznaczył premier.

"Włączymy do tej rozmowy innych sojuszników z państw NATO"

- Jesteśmy na to otwarci, logika wskazuje, że bezwzględnie byłoby to działanie efektywniejsze, ale też nawzajem sobie nie robimy iluzji, że to jest łatwa decyzja, bo to nie są łatwe decyzje. Dlatego w dokumencie zapisaliśmy potrzebę rozmowy na ten temat. Włączymy do tej rozmowy innych sojuszników z państw NATO - oświadczył Tusk. - Sprawę traktujemy serio jako otwartą, ale jeszcze nie sfinalizowaną - kontynuował.

- Będę rozmawiał - i prezydent Duda będzie rozmawiał - z naszymi sojusznikami w takim pozytywnym duchu, żeby na serio się wspólnie z nami zastanowili, jak tego typu działania zorganizować - zadeklarował.