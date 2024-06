"Mniej więcej batalion" Polaków zgłosił się do wojska w dniu pogrzebu Mateusza Sitka

Atak na polskiego żołnierza na granicy z Białorusią

Do ataku na żołnierza doszło 28 maja przy zaporze na granicy z Białorusią w rejonie Dubicz Cerkiewnych (województwo podlaskie). Członek grupy, która próbowała nielegalnie wedrzeć się do Polski, ugodził nożem szer. Sitka, gdy ten blokował wyłom w granicznej zaporze. Następnie w stronę rannego i udzielających mu pomocy przez płot rzucane były kamienie i konary. 21-letni żołnierz został przetransportowany do szpitala w Hajnówce, a następnie do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jego życia nie udało się uratować, zmarł 6 czerwca.

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", organy ścigania znają wizerunek mężczyzny, który dźgnął nożem polskiego żołnierza. Atak utrwaliły kamery Straży Granicznej. Trwa ustalanie personaliów sprawcy. – Napastnik ma śniadą cerę, co może oznaczać, że nie jest to funkcjonariusz białoruskich służb, lecz jeden z migrantów przebywających po białoruskiej stronie – mówiła "Rz" osoba znająca nagranie. Wiadomo, że po ugodzeniu żołnierza nożem atakujący zbiegł w głąb Białorusi. Polskie służby liczą, że sprawcę zabójstwa polskiego żołnierza pomogą rozpoznać migranci przebywający w ośrodkach Straży Granicznej.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Polska nie spocznie, póki bandyty nie złapie

- Chcę powiedzieć, że Rzeczpospolita uczyni wszystko i nie spocznie, dopóki bandyta, który w bestialski sposób, w bandycki sposób zaatakował ze skutkiem śmiertelnym polskiego żołnierza nie zostanie schwytany. Rzeczpospolita nie spocznie, dopóki tego bandyty nie złapie - oświadczył we wtorek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Kwestia złapania mordercy jest dzisiaj dla Polski celem numer jeden. Jest to cel numer jeden dla służb państwowych. My musimy tego mordercę po prostu złapać - dodał jego zastępca, Cezary Tomczyk.