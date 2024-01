Polski mundur nie tylko dla Polaka. Czy polskie wojsko przyjmie cudzoziemców?

Szef ministerstwa obrony RFN Boris Pistorius powiedział gazecie „Tagesspiegel”, że w ciągu pięciu–ośmiu lat możliwy jest konflikt zbrojny Rosji z krajami NATO. Opinie na ten temat są różne. Przypomnijmy, że Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podczas jednej z debat strategicznych w Belwederze stwierdził, że my mamy trzy lata na przygotowania. Z kolei holenderski admirał Ron Bauer, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, powiedział, że cywile muszą się przygotować na pełnowymiarową wojnę z Rosją w ciągu najbliższych 20 lat. Dodał, że w wypadku wybuchu pełnowymiarowej wojny z Rosją „duża liczba cywilów musiałaby się liczyć z mobilizacją”, a rządy „powinny stworzyć systemy zdolne zarządzać tym procesem”.

Bundeswehra otworzy się na cudzoziemców

Dlatego Pistorius niebawem zaproponuje koncepcję obowiązkowej służby wojskowej. Polityk SPD przyznał też, że jest zwolennikiem otwarcia szeregów Bundeswehry dla żołnierzy bez niemieckiego paszportu. Przypomniał, że są w Niemczech ludzie, których rodziny mieszkają w tym kraju od dwóch, trzech pokoleń, a nadal nie mają obywatelstwa niemieckiego. Wstąpienie do armii mogłoby przyspieszyć ten proces.

Pomysł nie jest nowy. Po raz pierwszy pojawił się w 2010 roku, gdy niemiecka komisja ekspertów zaproponowała, aby do Bundeswehry przyjmować także cudzoziemców. W 2016 roku otwarcie niemieckiej armii na obywateli innych państw UE zostało zapisane w Białej Księdze Polityki Bezpieczeństwa. Głośniej stało się o tym, gdy pod koniec 2018 roku magazyn „Der Spiegel” napisał, że planiści Bundeswehry rozważają rekrutację Polaków, Włochów i Rumunów, którzy od kilku lat mieszkają w Niemczech, są w wieku poborowym i płynnie posługują się językiem niemieckim. To właśnie mogłoby rozwiązać braki kadrowe Bundeswehry. Założenie jest takie, że do 2025 roku powinna ona liczyć ponad 200 tys. osób, a żołnierze o nieniemieckich korzeniach mogliby obsadzić etaty w wojskach cybernetycznych oraz w służbie medycznej.

Wzory amerykańskie, brytyjskie albo fińskie

Niektóre kraje NATO powoli otwierają się na cudzoziemców. Od lat znany jest przykład USA, gdy służba wojskowa może przyspieszyć zdobycie obywatelska tego kraju – w tamtejszej armii służy wielu Polaków. Finlandia wprowadziła służbę wojskową dla swoich obywateli mieszkających poza granicami kraju. A na przykład Brytyjczycy już kilka lat temu otworzyli armię na osoby pochodzące z wybranych krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Przed 2018 rokiem obywatele 16 krajów należących do Commonwealth, zanim mogli wstąpić do armii, musieli przynajmniej przez pięć lat mieszkać na Wyspach. Braki kadrowe wymusiły liberalizację tych przepisów. Teraz ci pochodzący np. z Indii, Kenii czy Sri Lanki nie muszą już spełniać tego warunku.