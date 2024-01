Polacy zakończyli właśnie kierowaniem działaniami okrętów w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO (Grupa 1). Przez pół roku dowodził nim komandor porucznik Piotr Bartosewicz. Trzon sztabu stanowili marynarze z jednostek 8 Flotylli Obrony Wybrzeża wspierani przez oficerów z Belgii, Kanady, Łotwy, Niderlandów, Niemiec, i Szwecji. Rolę okrętu dowodzenia pełnił ORP Kontradmirał X. Czernicki. W skład zespołu wchodziło łącznie 10 okrętów, które operowały na Atlantyku, Morzu Północnym i Bałtyku, w tym u wybrzeży Finlandii, która niedawno wstąpiła do NATO.

Reklama

Szwedzi już jedną nogą w NATO

Głównym zadaniem zespołu było utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi oraz poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych.

Sytuacja strategiczna na Morzu Bałtyckim zmieniła się po wejściu do NATO Finlandii i aplikowaniu do niego Szwecji. Już w 2023 r. nastąpiła synchronizacja manewrów wojskowych państw na północno-wschodniej flance. Teraz największe ćwiczenia narodowe połączono ze sobą. Istotne było włączenie do nich szwedzkich manewrów Aurora 23, w których wzięło udział 26 tys. żołnierzy ze Szwecji i 14 państw m.in. USA, Polski, Norwegii i Finlandii. Scenariusz zakładał, że ten kraj stał się celem wojny hybrydowej, która przerodziła się w inwazję na jej terytorium. Kluczowym elementem szkolenia było przyjęcie przez Szwecję wojsk NATO. Polsce obok Wielkiej Brytanii powierzono wsparcie obrony Gotlandii – przerzucono tam kompanię 6 Brygady Powietrznodesantowej i moduł ogniowy Morskiej Jednostki Rakietowej.

Bałtyk pod lupą NATO

Manewry Air Defender 23, które odbyły się w czerwcu 2023 r. w RFN stały się zaś największymi ćwiczeniami sił powietrznych w pozimnowojennej historii NATO. Uczestniczyło w nich ok. 10 tys. żołnierzy z 25 krajów i 250 samolotów wojskowych. Sformowano wiele międzynarodowych grup bojowych złożonych z maszyn różnego typu, które symulowały uzyskiwanie przewagi powietrznej nad Morzem Północnym i Bałtykiem.