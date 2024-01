Amunicja cenniejsza od złota. Wojna na Ukrainie brutalnie pokazuje potrzeby polskiej armii

To pokazuje skalę potrzeb, a także powinno nam uzmysłowić, że zakontraktowanie 300 tys. sztuk tej amunicji nie może powodować, że wpadamy w samozadowolenie.

Ile amunicji artyleryjskiej zużywa Rosja

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego, Federacja Rosyjska użyła co najmniej 7 milionów pocisków od 24 lutego 2022 r. do końca 2023 r. W tym czasie Rosja produkowała ok. miliona sztuk takiej amunicji rocznie, a od połowy poprzedniego roku stara się osiągnąć stan 1,5 mln rocznie. Rosja wyprzedzając kraje Zachodu przestawiła gospodarkę na tory wojenne i jest na dobrej drodze do produkcji dwóch milionów pocisków artyleryjskich rocznie. I to - zdaniem analityków może świadczyć, że przygotowuje się do „gorącej” konfrontacji z NATO.

Działania dywersyjne Rosji

Kiedy może pojawić się sygnał ostrzegawczy? Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny na Ukrainie rosyjskie służby spowodowały co najmniej sześć dużych eksplozji w ukraińskich magazynach, w wyniku czego doszło do zniszczenia ponad 210 tysięcy ton amunicji, z czego dużą część stanowiły pociski 152 mm i rakiety do MLRS. Podobne wybuchy organizowane przez GRU miały miejsce w magazynach amunicji w Czechach i Bułgarii, krajach które potencjalnie mogły dostarczać amunicję Ukrainie. Te działania spowodowały że Rosja uzyskała przewagę w posiadaniu amunicji artyleryjskiej.