Kiedy nowi dowódcy polskiej armii?

Czytaj więcej Polityka Kosiniak-Kamysz: Pierwsze wnioski z audytu w MON przedstawimy do końca stycznia Pierwsze wnioski z wynikające z audytu w MON przedstawimy do końca stycznia. Audyt będzie bardzo obszerny, składać się będzie z kilku obszarów – między innymi analizy zarządzania strukturą oraz analizy kontraktów zbrojeniowych - powiedział w rozmowie z Michałem Kolanką Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, wicepremier i szef MON.

W połowie tygodnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz pytany był o to w programie „Rzecz o Polityce”. – Mam zaszczyt pełnić niezwykle odpowiedzialną funkcję, ale mam też zaszczyt współpracować z żołnierzami Wojska Polskiego – szefami i dowódcami, ale też tymi, którzy wstępują do wojska. Każdy żołnierz Wojska Polskiego zasługuje na szacunek. Dobrze oceniam współpracę ze Sztabem Generalnym i z tymi, którzy pełnią obowiązki dowódców – powiedział wtedy wicepremier.

Prezydent liczy, że Sejm przyjmie ustawę strategiczną

Warto przypomnieć, że wstrzymanie się z podjęciem decyzji przez prezydenta RP i ominięcie w tym zakresie ówczesnego ministra Mariusza Błaszczaka z PiS wynikało po części z tego, że ośrodek prezydencki liczy na to, że nowa koalicja rządowa przychylnie spojrzy na złożony do Sejmu prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Trafił on do Sejmu latem, ale nie zajął się nim nawet PiS. Teraz jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie konsultowany jest z MON nowy projekt, który niebawem trafi do Sejmu.

Zakłada on wprowadzenie nowych stanów gotowości obronnej państwa, szybciej mają zapadać decyzje dotyczące użycia wojska, proponuje też zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny, które pozwalają żołnierzom na użycie broni w czasie pokoju.

Wprowadza też zmiany systemu dowodzenia armią. Likwiduje Dowództwo Operacyjne i Dowództwo Generalne, a w to miejsce tworzy Dowództwo Sił Połączonych, któremu mają podlegać: dowódca Wojsk Lądowych, dowódca Sił Powietrznych, dowódca Marynarki Wojennej oraz dowódca WOT. To oznacza, że formacja ta wyjdzie spod kurateli szefa MON, któremu teraz podlega, a dowódcę tej formacji będzie mianował prezydent RP. Kadencje likwidowanych dowództw upłyną w sześć miesięcy po wejściu w życie ustawy. W czasie pokoju, szefowi MON mają podlegać tylko: dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych oraz dowódca Komponentu Wojsk Medycznych. Z kolei Szefowi Sztabu Generalnego WP: dowódca Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych i szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W okresie stanu wojennego lub w czasie wojny całe wojsko będzie podlegało naczelnemu dowódcy Sił Zbrojnych.

Prezydenccy urzędnicy przekonują, że zmiany te wynikają z doświadczeń ćwiczeń przeprowadzonych w styczniu 2023 r., a także „Zima-17” i „Zima-21”.