NIK wskaże, kto kłamał

Tego dnia Rosja przeprowadziła jeden z wielu zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę. O godz. 8.50 strona ukraińska poinformowała służbę dyżurną Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Operacyjnego o ataku. Naziemne stacje radiolokacyjne na terytorium Polski zarejestrowały tzw. odbicie radarowe. Zanikało ono i ponownie się pojawiało. Z naszych ustaleń wynika, że nie wychwyciły one tego obiektu nad terytorium Ukrainy, tylko już w polskiej przestrzeni. W tym czasie w połączonym centrum operacyjnym był generał Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. „Rzeczpospolita” ustaliła, że analiza obrazu, który pojawiał się na monitorach, trwała ok. 8–10 minut. Zapadła decyzja o podniesieniu gotowości obrony powietrznej zlokalizowanej w Jasionce koło Rzeszowa (stacjonują tam amerykańskie wyrzutnie Patriot). Jednocześnie poderwano dwie pary samolotów bojowych – polskich MIG-29 oraz amerykańskich („The Wall Street Journal” podaje, że były to samoloty F-16, a premier Morawiecki, że F-35). Miały one za zadanie przechwycić obiekt. Piloci nie nawiązali jednak kontaktu wzrokowego, co więcej – nie zarejestrowały obiektu pokładowe stacje radarowe. Z naszych ustaleń wynika, że nie wykryły go też stacje zlokalizowane w okolicach Bydgoszczy.

Nasi rozmówcy podkreślają, że tego dnia były fatalne warunki pogodowe – duże zachmurzenie, marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To zdaniem naszych rozmówców mogło zafałszowywać obraz rejestrowany przez stacje radiolokacyjne.

Kto z kim rozmawiał?

O niezidentyfikowanym obiekcie nieznanego pochodzenia dowódca operacyjny postanowił poinformować premiera Mateusza Morawieckiego. Zadzwonił do niego, premier jednak nie odbierał. W tym czasie powiadomił o tym, zaznaczając, że nie ma pewności, co to jest za obiekt, także służbę dyżurną ministra obrony oraz szefa Sztabu Generalnego WP. Dowiedział się też o tym premier, który po kilkunastu minutach oddzwonił do generała.

Informacja o niezidentyfikowanym obiekcie i tym, kto został o tym poinformowany, znalazła się w dokumentach służby dyżurnej Centrum Operacji Powietrznych, w meldunku doraźnym tej służby, który powstał przed południem tego dnia, oraz w meldunku szczegółowym, który powstał około godziny 2.30 – 17 grudnia.

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że zostały one zabezpieczone w ostatnich dniach przez Najwyższą Izbę Kontroli, która prowadzi kontrolę w sprawie rosyjskiej rakiety.

Dowódca operacyjny powiadomił też o możliwości upadku obiektu policję. Jednak nie do końca pewne było, gdzie on spadł. Policja go nie odnalazła. Nie odnotowano wybuchu, nie stwierdzono promieniowania biologicznego czy chemicznego na terenie kraju, dlatego uznano, że nie ma zagrożenia. Z powodu fatalnej pogody poderwanie śmigłowca poszukiwawczego-ratowniczego było możliwe dopiero 19 grudnia.