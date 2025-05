O rekomendacjach ekspertów pisze południowokoreańska agencja Yonhap. Eksperci uważają, że w Korei Południowej, już dziś uznawanej za społeczeństwo o bardzo wysokim odsetku osób w podeszłym wieku (ang. super-aged society), stopniowe podnoszenie wieku, po którym obywatel kraju uważany jest za seniora, z 65 do 70 lat, miałoby służyć przekierowaniu zasobów państwa do tych obywateli, którzy najbardziej potrzebują pomocy – czyli osób, które ze względu na podeszły wiek tracą samodzielność.



Senior w wieku 65 lat? Tak było już 44 lata temu

Eksperci doradzają też rządowi, by ten podwyższył wiek emerytalny do 70 lat. Tu również proponują wykonanie takich działań do 2035 roku.



„Wiek 65 lat definiujący seniora nie zmieniał się od 44 lat, od 1981 roku, pomimo znaczących zmian społecznych” - głosi oświadczenie ekspertów.



„Korea Południowa ma mierzyć się z przyspieszającymi wyzwaniami demograficznymi, w tym niskim wskaźnikiem urodzeń i gwałtownym starzeniem się. Aby przeciwdziałać wstrząsom, starsi dorośli powinni mieć poszerzoną szansę aktywności na rynku pracy w oparciu o ich zdolności i potrzeby” - czytamy w rekomendacji.