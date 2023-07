Pięć miesięcy rakieta leżała w lesie, znalazła ją pani, która jechała konno... Chyba, że jest to nowa metoda Ministerstwa Obrony Narodowej, że teraz konie wykrywają rakiety w Polsce Cezary Tomczyk, poseł KO

- Ja nie znam takiego przypadku, kiedy rządzący mogą kontrolować opozycję jeśli chodzi o działalność polityczną, natomiast jeśli chodzi o działalność rządu jest to kwestia konstytucji, w każdym demokratycznym kraju to parlament rozlicza rząd. Od ośmiu lat w kraju rządzi PiS - to PiS odpowiada za politykę migracyjną - odparł.



- Jeśli dziś pan (Jarosław) Kaczyński, czy pan (Mateusz) Morawiecki chcą kogokolwiek rozliczać, to mówię jasno: ich będziemy rozliczać, oni są odpowiedzialni za całość polityki w polskim państwie i niestety widać skutki tej polityki - stwierdził.

Cezary Tomczyk: Mariusz Błaszczak chciał zrzucić winę na wojsko

Tomczyk był też pytany o to czy czas wojny na wschodzie jest dobrym momentem na odwołanie ministra obrony.



- Taki argument pojawił się ze strony ministra Skurkiewicza. Jest dokładnie odwrotnie: to najlepszy momenty, by zająć się kwestią odwołania ministra Błaszczaka. Jest zagrożenie ze wschodu i musimy zrobić wszystko, by Polska była bezpieczna - stwierdził.



Tomczyk przypomniał o rakiecie, którą pod koniec kwietnia znaleziono w lesie pod Bydgoszczą, w rejonie wsi Zamość. Okazało się, że jest to rosyjski pocisk Ch-55, który jednak nie był uzbrojony w głowicę bojową. Pocisk ten wszedł w przestrzeń powietrzną Polski 17 grudnia, w czasie zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę.