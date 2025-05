Jedną z najciekawszych książek na temat problemów nowoczesnego liberalizmu opublikował tuż po przegranej Hillary Clinton i pierwszym zwycięstwie Donalda Trumpa Mark Lilla. Wielu konserwatywnych autorów nie potrafiło tak trafnie zdiagnozować słabości i problemów polityki opartej na wzmacnianiu kolejnych tożsamościowych mniejszości, co doprowadziło do bezradności i demobilizacji obóz liberalny, jak udało się to zrobić komuś z wewnątrz tego obozu.