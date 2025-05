Gdy dziennikarz podkreślił, że Nawrocki działał jako osoba prywatna, a nie instytucja publiczna, Kowalczyk skrytykował miasto Gdańsk, które – jego zdaniem – „było ślepe i narażało człowieka na bezdomność”.



Poseł PiS o mieszkaniach Karola Nawrockiego: Z chęci skutecznej pomocy napiętnuje się człowieka

W dalszej części rozmowy padło pytanie, czy znane są inne przypadki, gdy prywatna osoba przejmuje mieszkanie w zamian za pomoc. Kowalczyk odpowiedział, że „bardzo możliwe, że jest wiele takich osób, tylko nie kandydują na urząd prezydenta”. – Moim zdaniem to była pomoc, a zakup był środkiem do osiągnięcia tego celu – mówił poseł w odpowiedzi na sugestię, że taka transakcja mogła być zwykłym zakupem.



Według Kowalczyka Nawrocki „postąpił wyjątkowo empatycznie, wyjątkowo uczciwie” i „wszystkie warunki dochowuje, płaci za to mieszkanie”. Kiedy redaktor zapytał, dlaczego Nawrocki miałby płacić za mieszkanie, które już do niego należy, Kowalczyk odpowiedział pytaniem: – A pan by kupił mieszkanie i wpuścił kogoś do swojego mieszkania? Dał mu klucze do końca życia?.

– Przecież to mieszkanie należało do pana Jerzego, nie do Karola Nawrockiego – ripostował dziennikarz. – W tej chwili, jeśli kupił, to znaczy należy do Nawrockiego – odparł były minister w rządzie PiS.



Poruszono również temat zeznań opiekunki z MOPS-u, która twierdziła, że nigdy nie widziała Nawrockiego w mieszkaniu pana Jerzego, a sama opłacała za niego rachunki. – Trudno, żeby stwierdzała. Inna opieka jest ze strony MOPS-u, a inna ze strony pana Nawrockiego – czyli opłaty za mieszkanie, umożliwienie mieszkania – mówił Kowalczyk. – Naprawdę robimy z igły widły. Z chęci skutecznej pomocy napiętnuje się człowieka – ocenił.