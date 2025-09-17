Dolar najtańszy od siedmiu lat

Aktualizacja: 17.09.2025 13:55 Publikacja: 17.09.2025 13:24
W środę wieczorem powinno okazać się, jak będzie się kształtować polityka monetarna Stanów Zjednoczonych w najbliższych kwartałach. Rynek liczy na ogłoszenie cyklu obniżek stóp, ale nie jest to takie pewne, biorąc pod uwagę poprzednie stanowiska Fedu. Niemal pewne jest z kolei to, że stopy procentowe dziś spadną o 25 pkt baz.
W oczekiwaniu na środową decyzję w sprawie stóp w USA dolar traci na wartości. We wtorek kurs EUR/USD rósł nawet do 1,187, będąc na poziomach najwyższych od około czterech lat. Dziś wtorkowe zwyżki nieco się korygują. Para EUR/USD cofa się o 0,2 proc., do 1,184.
Na zwyżkach EUR/USD mocno skorzystał złoty. Kurs amerykańskiej waluty osunął się w tym tygodniu do poziomów najniższych od 2018 r. W środku tygodnia za dolara płacimy 3,59 zł, o 0,3 proc. wyżej w porównaniu z wtorkowym kursem zamknięcia. Euro pozostaje blisko wczorajszego zamknięcia i kosztuje 4,25 zł.
– We wtorek kurs USD/PLN sforsował tegoroczne minima z początku lipca i znalazł się najniżej od 2018 r., czyli na poziomach również za prezydentury Donalda Trumpa – komentuje Jacek Borawski z Noble Securities. – Odwróceniu trendu na wzrostowy może pomóc wyjście ponad strefę oporów z II połowy sierpnia 3,67-3,69 zł, a na razie złoty królem – dodaje.
Po wczorajszych rekordach w środę słabiej zachowuje się złoto. Przed południem uncja wyceniana była na 3664 zł, zniżkując o 0,7 proc.
Umocnienie z ostatnich dni stara się utrzymać bitcoin. Kurs kryptowaluty sięga 116,5 tys. dol., będąc o 0,27 proc. poniżej ceny z wtorku.
