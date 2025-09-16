Aktualizacja: 16.09.2025 11:04 Publikacja: 16.09.2025 10:00
Foto: AdobeStock
Trwa dobra passa złotego. Nasza waluta nadal zyskuje na wartości, w szczególności w relacji do dolara. Kurs USD/PLN we wtorek o poranku testował poziom 3,60. Złotemu sprzyja m.in. słabość amerykańskiej waluty na globalnym rynku, co z kolei ma związek ze zbliżającym się posiedzeniem Rezerwy Federalnej i oczekiwaną obniżką stóp procentowych w USA.
Czytaj więcej
Nowy tydzień rozpoczął się od lekkiego umocnienia krajowej waluty.
– Słabość dolara na globalnych rynkach przed jutrzejszym posiedzeniem Fed, które według oczekiwań ma przynieść cięcie stóp o 25 punktów bazowych (prawdopodobieństwo takiego scenariusza to 97 proc.) skutkuje zejściem USD/PLN w okolice 3,60. Z kolei para EUR/PLN dalej konsoliduje się wokół 4,25 – wskazuje Marek Rogalski, analityk DM BOŚ. – Rentowności 10-letnich obligacji pozostają nieco poniżej 5,50 proc. (5,4850 proc.) kontynuując w zasadzie nudną konsolidację, jaka miała miejsce w sierpniu. To pokazuje, że ani decyzja agencji Fitch z 5 września, kiedy to poinformowała o obniżeniu perspektywy ratingu do negatywnej, ani też wydarzenia z dronami, jakie miały miejsce 10 września, nie zdołały zbytnio wpłynąć na to, co dzieje się na krajowym podwórku. Większe znaczenie ma to, że cięcie stóp procentowych przez RPP z początku września nie zostało zinterpretowane „nazbyt gołębio”, a wczorajsze dane GUS na temat sierpniowej inflacji (2,9 proc. r/r) to potwierdzają, oraz to, że w ujęciu globalnym nadal mamy pozytywne nastroje wokół ryzykownych aktywów i słabość dolara – dodaje Marek Rogalski.
We wtorek w kraju kluczowym wydarzeniem będą dane na temat inflacji bazowej. – Na bazie wczorajszych danych inflacyjnych szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii w sierpniu obniżyła się do 3,1 proc. r/r z 3,3 proc. r/r w lipcu. Taki spadek oznaczałby powrót do poziomu obserwowanego po raz ostatni w styczniu 2020, a tym samym potwierdzał normalizację procesów inflacyjnych. Spodziewamy się, że do końca tego roku inflacja bazowa pozostanie w przedziale 3,1-3,3 proc. r/r, a w kolejnym obniży się w kierunku celu inflacyjnego – uważają ekonomiści PKO BP.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trwa dobra passa złotego. Nasza waluta nadal zyskuje na wartości, w szczególności w relacji do dolara. Kurs USD/PLN we wtorek o poranku testował poziom 3,60. Złotemu sprzyja m.in. słabość amerykańskiej waluty na globalnym rynku, co z kolei ma związek ze zbliżającym się posiedzeniem Rezerwy Federalnej i oczekiwaną obniżką stóp procentowych w USA.
Nowy tydzień rozpoczął się od lekkiego umocnienia krajowej waluty.
Doniesienia związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony nie pozostały bez wpły...
Złoty we wtorek notował niewielkie zmiany. Zmienność może pojawić się na rynku w środę.
Złoty nadal imponuje siłą, chociaż we wtorek rano nieco tracił na wartości.
Mimo obniżki perspektywy ratingu kredytowego Polski nastawienie inwestorów do polskich aktywów nie uległo istotn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas