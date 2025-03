Wirtualne waluty drżą ze strachu, Trump zawiódł

Okazja do zakupów?

Liczony przez CMC Kryptowalutowy Indeks Chciwości i Strachu wynosił w poniedziałek 17 pkt. Oznaczało to, że na rynku wirtualnych walut panował „ekstremalny strach”. W dniu inauguracji Trumpa wynosił 58 pkt, co odpowiadało poziomowi neutralnemu, a w grudniu dochodził do 87 pkt, co oznaczało, że na rynku panuje „ekstremalna chciwość”. Na kiepskie nastroje na rynku wskazuje również choćby to, że od początku lutego inwestorzy wycofali 4,4 mld dol. netto z amerykańskich ETF-ów inwestujących w bitcoina na rynku spotowym.

– Kurs bitcoina może w nadchodzących tygodniach spaść do przedziału 70–80 tys. USD. Dopiero wówczas, gdy zakończą się te wojny celne, a Fed wróci do cięcia stóp procentowych, kryptowaluty mogą wznowić zwyżki ku historycznym szczytom – prognozuje Mei.