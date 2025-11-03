Początek listopada nie przynosi istotnych zmian w wycenie złotego względem głównych walut. W poniedziałek przed południem kurs dolara do złotego utrzymuje się blisko poziomu 3,69 zł. Niewielkie zmiany notuje także euro, które ustabilizowało się w okolicach 4,25 zł. Stabilny jest również frank szwajcarski, który kosztuje nieco poniżej 4,58 zł.

W oczekiwaniu na decyzje RPP i S&P

Krajowa waluta już w końcówce zeszłego tygodnia była pod presją za sprawą danych o krajowej inflacji za październik (była niższa niż zakładali ekonomiści), które niemal przesądzają, jaką decyzję podejmie Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu. Z takiego założenia przynajmniej wychodzi rynek i ekonomiści wypatrując kolejnej obniżki stóp. Do tego w piątek wieczorem agencja S&P poinformuje o wynikach przeglądu ratingu Polski. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżenie jego perspektywy do negatywnej w ślad za decyzjami Moody’s i Fitch (które jednocześnie podtrzymały sam rating). - Kończące się 5 listopada posiedzenie RPP, mające wpływ na rynkowe wyceny ścieżki stóp NBP oraz spodziewane przez uczestników rynku prawdopodobne obniżenie perspektywy ratingu Polski przez agencję S&P (piątek), to czynniki które mogą w najbliższych dniach ciążyć krajowej walucie - wskazują w porannym komentarzu ekonomiści PKO BP.